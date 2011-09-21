Перенос сайта на другой хостинг

Есть сайт клиента собранный на Битриксе.

Он находится на каком-то сервере в Латвии, от которого потеряно половина доступов.

Доступ к самому Битриксу ЕСТЬ! Доступ к управлению доменом тоже есть, так что новые DNS пропишем.

Его нужно аккуратно перенести на российский хостинг и всё грамотно настроить по новому адресу.

Возможно потребуется дополнительная настройка некоторых компонентов (для лучшей работы).

Хостинг сейчас покупаем в Таймвэб.