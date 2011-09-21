Сделать верстку дивно, валидно, кросбраузерно. Интегрировать в систему управления Жумлу. Сайт 2-ух язычный, установить жумфиш, фока галерею. Страницы: Главная, текстовая, карта, вип сауна,восточная, русская, финская, кухня. 4 страницы похожие, только разные шапки. ...
Перенос сайта на другой хостинг
Есть сайт клиента собранный на Битриксе.
Он находится на каком-то сервере в Латвии, от которого потеряно половина доступов.
Доступ к самому Битриксу ЕСТЬ! Доступ к управлению доменом тоже есть, так что новые DNS пропишем.
Его нужно аккуратно перенести на российский хостинг и всё грамотно настроить по новому адресу.
Возможно потребуется дополнительная настройка некоторых компонентов (для лучшей работы).
Хостинг сейчас покупаем в Таймвэб.
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