Проблема с wordpress

Проблема в следующем:

http://altan-altai.ru/ceny/

кое где нужно объединить ячейки

как в вп сделать незнаю

столбец с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ почемуто перекрасился весь в зеленый, должен быть не весь

работы на 7$ для тех кто в теме