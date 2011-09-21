Необходимо разработать дизайн сайта и на его основе шаблон сайта для небольшой туристической фирмы (Joomla). Всю интересующую информацию готов предоставить по e-mail.
Перенос сайта с Wordpress на Joomla 1.7
Перенос сайта holyprint.ru с Wordpress на Joomla 1.7
Необходимо подобрать временный шаблон похожий по структуре на http://www.weblancer.net/projects/291453.html
Полный список необходимых модулей (функций):
ЧПУ
Возможность комментирования записей на сайте, в том числе через API vkontakte.
Форма обратной связи
Загрузка файлов на FTP для всех посетителей
Карта сайта для поисковиков
Красивый Лайтбокс для изображений
Автоматическое проставление водяного знака на изображения
При переносе должны сохраниться прежние названия страниц (как минимум для страниц услуг).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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