Перенос сайта с Wordpress на Joomla 1.7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка185 просмотров

Перенос сайта holyprint.ru с Wordpress на Joomla 1.7

Необходимо подобрать временный шаблон похожий по структуре на http://www.weblancer.net/projects/291453.html

Полный список необходимых модулей (функций):

ЧПУ

Возможность комментирования записей на сайте, в том числе через API vkontakte.

Форма обратной связи

Загрузка файлов на FTP для всех посетителей

Карта сайта для поисковиков

Красивый Лайтбокс для изображений

Автоматическое проставление водяного знака на изображения

При переносе должны сохраниться прежние названия страниц (как минимум для страниц услуг).

HTMLJoomlaWordPress
14 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$90
5 дней

Заявки фрилансеров

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад

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