Да, получилось некрасиво с моей стороны. Когда закончил часть работ, понял что остальное не успею к сроку, т.к. на несколько дней пришлось уехать из города, а в дороге работать не мог. Извинился, вернул средства в полном объеме заказчику, в качестве компенсации отправил готовый код клиенту. К сожалению посадить на WP уже не успевал. По взаимодействию с клиентом. С Антоном приятно работать, вопросы на своей стороне: получить ключи от сайта, уточнить что-то по макету и тд, решает быстро и грамотно. Полностью доволен общением и работой в целом с этим человеком. Рекомендую.