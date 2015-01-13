Здравствуйте. Ищу специалиста для монтажа видео и создания моушн анимации для него. Будет предоставляться текст ролика, озвучка и видео говорящей головы на зелёном или другом фоне. Нужно будет собирать ролики. Итоговый результат должен быть похож на что-то ...
- Видеомонтаж17 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: интересные факты, мотивация, социальные сети, популярная психология, актуальные новости и подобное. Пример, ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: популярная психология, интересные факты, мотивация, социальные сети, актуальные новости и ...Сценарии10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно разработать дизайн для форума phpbb и сверстать. Форум женский. Важно, чтобы дизайн хорошо смотрелся в первую очередь на мобильных устройствах. В предложениях высылайте пожалуйста ориентировочную стоимость и ваше портфолио.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть сверстанная главная страница для темы wordpress, надо установить её на существующую тему с небольшими корректировками уже установленной темы ( чтобы цвета и стиль совпадал) или сделать остальные страницы на основе сверстанной главной. Пишите пожалуйста цену ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, есть дизайн в psd, нужно сделать из него тему в wordpress. Сколько будет стоить? Какие страницы нужно сделать в psd? Сейчас готова главная страница, прикрепил к проекту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Ищу исполнителя делающего сайты на платформаЛП. Нужно сделать несколько сайтов для психологического центра.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Я представляю тренинговый центр для женщин. И нашему центру не хватает хорошего оформления наших социальных сетей. Ищем дизайнера, который сможет сделать для нас красивый и привлекающий внимание женщин фирменный стиль. Нужно сделать оформление для Facebook, Instagram, YouTube ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Сделать иллюстрацию для мини пазла - фон и животные. Смысл пазла в смене тела, ног и головы. Должно быть 15 иллюстраций - 5 ног, 5 тел, 5 голов разных животных. Пример http://djeco-shop.ru/pervyi-pazl-derevyannye-zverushki-1406#описание https://www.babyblog.ru/community/post/Jumpy/96031 - тут много фотографий для ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Интересует стоимость дизайна детской игрушки пазл. В приложении фотографии того, что мы примерно хотим получить. Вы можете поискать другие фотографии, чтобы понять суть, игрушка называется: Трёхслойный деревянный пазл "Дом-дерево" Djeco. В итоге у вас должно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $4
Необходимо найти и скачать фотографии и изображения для видеопрезентации. Пример того, как видео будет выглядеть в итоге можно посмотреть тут youtube.com/user/SlivkiChanel/videos. Параметры изображений: ! Только горизонтальные; ! Размер не менее 1920x1080 пикселей; Фотографии должны быть эстетически красивые и эмоциональные; Никаких картинок ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать модальное окно как на сайте adme.ru Необходимые параметры: - Заданный дизайн окна - Открытие окна через определенное время - При нажатии "Спасибо я сделал" окно закрывается и больше не открывается для этого пользователя - На сайте указанном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать из psd шаблон для сайта под wordpress. Указывайте ваши цены и портфолио пожалуйста!HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть 2 посадочные страницы одной компании: опт и розница. Нужно сверстать в 2 работающих лэндинга. От вас пожалуйста цены и примеры работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим перевод статей про различные достопримечательности России. Точный перевод не требуется, главное чтобы смысл оставался. От вас цена и примеры переводов.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать описание товаров для интернет магазина с наклейками на стену. На каждую товарную позицию несколько предложений + несколько ключевых слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать сайт (дизайн, верстка) - в виде посадочной страницы для производителя женской одежды больших размеров. Как вариант реализации рассматриваем пример http://spyropress.com/demo/?product=dragness на CMS wordpress. Когда главная страница как лэндинг + блог для размещения ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать описание товаров для интернет магазина с наклейками на стену. На каждую товарную позицию несколько предложений + несколько ключевых слов. На данный момент есть 300 позиций. В дальнейшем примерно по 100 позиций в неделю. Ваши цены ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сделать дизайн картонного дисплея с файлом резки. В приложенной фотографии пример, что необходимо сделать. Единственное, мне нужно чтобы было 4 полки. Из исходных файлов есть все необходимые файлы + готовый дизайн коробки, который можно перенести на дисплей. По ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно изготовить серию макетов для вырубки на рекламные стойки. По аналогии с http://promo-graphics.ru/catalog/?section=96&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D4%26type%3Dnew%26lang%3Dru%26find_section_section%3D96 Нужны только макеты вырубки. В любом векторном формате. Дизайн уже будет накладываться позже собственными силами.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт9 лет назад