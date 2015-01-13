kozloff

Антон kozloff

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
Гигант Дела
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж видео и моушн

    Здравствуйте. Ищу специалиста для монтажа видео и создания моушн анимации для него. Будет предоставляться текст ролика, озвучка и видео говорящей головы на зелёном или другом фоне. Нужно будет собирать ролики. Итоговый результат должен быть похож на что-то ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сценарии для коротких видео

    Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: интересные факты, мотивация, социальные сети, популярная психология, актуальные новости и подобное. Пример, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сценарии для коротких видео

    Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: популярная психология, интересные факты, мотивация, социальные сети, актуальные новости и ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать и сверстать дизайн для форума phpbb

    Здравствуйте. Нужно разработать дизайн для форума phpbb и сверстать. Форум женский. Важно, чтобы дизайн хорошо смотрелся в первую очередь на мобильных устройствах.  В предложениях высылайте пожалуйста ориентировочную стоимость и ваше портфолио.

    PHP
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка темы для wordpress из psd

    Здравствуйте! Есть сверстанная главная страница для темы wordpress, надо установить её на существующую тему с небольшими корректировками уже установленной темы ( чтобы цвета и стиль совпадал) или сделать остальные страницы на основе сверстанной главной. Пишите пожалуйста цену ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка темы из psd для wordpress

    Здравствуйте, есть дизайн в psd, нужно сделать из него тему в wordpress. Сколько будет стоить? Какие страницы нужно сделать в psd? Сейчас готова главная страница, прикрепил к проекту.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Фирменный стиль для социальных сетей

    Приветствую! Я представляю тренинговый центр для женщин. И нашему центру не хватает хорошего оформления наших социальных сетей. Ищем дизайнера, который сможет сделать для нас красивый и привлекающий внимание женщин фирменный стиль. Нужно сделать оформление для Facebook, Instagram, YouTube ...

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрация для детского пазла

    $10

    Сделать иллюстрацию для мини пазла - фон и животные. Смысл пазла в смене тела, ног и головы. Должно быть 15 иллюстраций - 5 ног, 5 тел, 5 голов разных животных. Пример http://djeco-shop.ru/pervyi-pazl-derevyannye-zverushki-1406#описание https://www.babyblog.ru/community/post/Jumpy/96031 - тут много фотографий для ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иллюстрации для детской игрушки

    Здравствуйте. Интересует стоимость дизайна детской игрушки пазл. В приложении фотографии того, что мы примерно хотим получить. Вы можете поискать другие фотографии, чтобы понять суть, игрушка называется: Трёхслойный деревянный пазл "Дом-дерево" Djeco. В итоге у вас должно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать подборку изображений для видео

    $4

    Необходимо найти и скачать фотографии и изображения для видеопрезентации. Пример того, как видео будет выглядеть в итоге можно посмотреть тут youtube.com/user/SlivkiChanel/videos. Параметры изображений: ! Только горизонтальные; ! Размер не менее 1920x1080 пикселей; Фотографии должны быть эстетически красивые и эмоциональные; Никаких картинок ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модальное окно при открытии сайта

    Здравствуйте. Нужно сделать модальное окно как на сайте adme.ru Необходимые параметры: - Заданный дизайн окна - Открытие окна через определенное время - При нажатии "Спасибо я сделал" окно закрывается и больше не открывается для этого пользователя - На сайте указанном ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка двух посадочных страниц

    Здравствуйте. Есть 2 посадочные страницы одной компании: опт и розница. Нужно сверстать в 2 работающих лэндинга. От вас пожалуйста цены и примеры работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт для производителя одежды

    Нужно создать сайт (дизайн, верстка) - в виде посадочной страницы для производителя женской одежды больших размеров. Как вариант реализации рассматриваем пример http://spyropress.com/demo/?product=dragness на CMS wordpress. Когда главная страница как лэндинг + блог для размещения ...

    WordPressHTML
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составление описания товаров для интернет магазина

    Сделать описание товаров для интернет магазина с наклейками на стену. На каждую товарную позицию несколько предложений + несколько ключевых слов. На данный момент есть 300 позиций. В дальнейшем примерно по 100 позиций в неделю. Ваши цены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн картонного дисплея

    Сделать дизайн картонного дисплея с файлом резки. В приложенной фотографии пример, что необходимо сделать. Единственное, мне нужно чтобы было 4 полки. Из исходных файлов есть все необходимые файлы + готовый дизайн коробки, который можно перенести на дисплей. По ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макеты вырубки рекламных стоек

    Нужно изготовить серию макетов для вырубки на рекламные стойки. По аналогии с http://promo-graphics.ru/catalog/?section=96&amp;back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D4%26type%3Dnew%26lang%3Dru%26find_section_section%3D96 Нужны только макеты вырубки. В любом векторном формате. Дизайн уже будет накладываться позже собственными силами.

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tempalgin
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка темы из psd для wordpress
Да, получилось некрасиво с моей стороны. Когда закончил часть работ, понял что остальное не успею к сроку, т.к. на несколько дней пришлось уехать из города, а в дороге работать не мог. Извинился, вернул средства в полном объеме заказчику, в качестве компенсации отправил готовый код клиенту. К сожалению посадить на WP уже не успевал. По взаимодействию с клиентом. С Антоном приятно работать, вопросы на своей стороне: получить ключи от сайта, уточнить что-то по макету и тд, решает быстро и грамотно. Полностью доволен общением и работой в целом с этим человеком. Рекомендую.
Работы не была закончена. Был произведен возврат средств.
Ответный отзыв
JasminePetrosyan
Жасмин 
31 годАрмения
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
Иллюстрация для детского пазла
Прекрасный человек! Работать с ним одно удовольствие. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!!!
Очень качественно выполнена работа.
Ответный отзыв
skyday
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Иллюстрации для детской игрушки
Спасибо за интересный заказ и приятное сотрудничество!
Анастасия, всё сделала быстро и на очень профессиональном уровне.
Ответный отзыв
stef28
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделать макеты на основе эскиза
все ок
Со своей работой справилась отлично. Заказчик доволен, оставшийся заказ отдали ей же на выполнение.
Ответный отзыв
barbedonka
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
6 баллов
8 лет назад
Макет письма Деду Морозу
ок
Быстро и качественно справилась со своей работой. Всем советую!
Ответный отзыв