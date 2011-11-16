Сделать макеты на основе эскиза

Необходимо сделать макет для печати на плитке на основе исходного рисунка.

Размер плитки 45х45 см. Должно быть 2 макета. 1-ый в коридор (№1 на рисунки), макет состоит из 5-и плиток. 2-ой на кухню, макет состоит из 1-ой плитки.

Как должно выглядеть конечное изображение показано на картинке в прикрепленном файле, там же исходник с изображением.

По сути работа заключается лишь в увеличении исходного рисунка до необходимых размеров подходящих для широкоформатной печати.

Отдельно рассчитайте стоимость создания макета для кухни и коридора и укажите срок изготовления каждого макета.