Сделать макеты на основе эскиза

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  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок331 просмотр

Необходимо сделать макет для печати на плитке на основе исходного рисунка.

Размер плитки 45х45 см. Должно быть 2 макета. 1-ый в коридор (№1 на рисунки), макет состоит из 5-и плиток. 2-ой на кухню, макет состоит из 1-ой плитки.

Как должно выглядеть конечное изображение показано на картинке в прикрепленном файле, там же исходник с изображением.

По сути работа заключается лишь в увеличении исходного рисунка до необходимых размеров подходящих для широкоформатной печати.

Отдельно рассчитайте стоимость создания макета для кухни и коридора и укажите срок изготовления каждого макета.

14 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stef28
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Со своей работой справилась отлично. Заказчик доволен, оставшийся заказ отдали ей же на выполнение.
все ок

Заявки фрилансеров

stef28
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад