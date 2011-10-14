Дизайн игральных карт

Нужен дизайн смешных игровых карт. Дизайн рубашки карты и дизайн лицевой стороны.

Пожелания и требования заказчика:

Колода карт представляет собой со стороны рубашки рисунок со смешными человечками и предметами, согласно придуманным желаниям (коллаж или фигурки тематически говорящие о веселой посиделке и игре в карты на веселые желания) - фантазия приветствуется. Сами желания расписаны на лицевой стороне карт по пять пунктов на каждой карте из которых четыре будут заполнены а пятое поле пустое где сами игроки могут вписывать свой вариант при желании. Шрифт для текста желаний желательно обыграть в виде - веселые и смешные буквы с глазками и ручками. Буквы держатся за руки, связываются между собой и своими объятиями образуют отдельные слова и предложения.

Для примера варианты желаний которые будут представлены на лицевой стороне и могут быть обыграны в рубашке карты:

1 Сбегать за пивом в нижнем белье

2 Одеть свои носки на уши и сидеть так весь следующий раунд.

3 Взять метлу и лететь на ней, по всей улице, как Гарри Поттер

4 Встать на четвереньки и лаять как собака, на любого из участников

5 По тратуару 10 метров, носом толкать коробок спичек

6 Вскипяти мороженное и пей

7 достать рукой дна унитаза

8 Написать на теле маркером АРЕНДА с номером своего мобильного (на видном месте)

9 одеть нижнее белье поверх одежды

10 поставить на первом этаже подъезда стол и стул и брать плату за вход.

11 следующие три игры, играть под столом

В дизайне и рубашки и лицевой стороны нужно передать атмосферу смеха и веселья. Удивленные взгляды, недоумение окружающих и прохожих.

Уважаемые фрилансеры, в выборе концепции и стиля дизайна заказчик хочет точнее увидеть свой заказ с дизайнерской точки зрения. Понравившаяся концепция дизайна будет отобрана и уже дорабатываться до конечного результата. Поэтому большая просьба при предложении услуг предоставлять черновой макет задания по которому заказчик будет выбирать исполнителя. Если вы как исполнитель в дальнейшем сможете вписать дизайн карт в макет простенького сайта (по примеру прикрепленного к этому заданию скрина сайта) это вам в плюс при выборе исполнителя и сумме оплаты.