здравствуйте, необходимо нарисовать некоторые элементы фир. стиля 1.бланк 2.визитки (л\к) 3.квитанция желаемая цветовая гамма в примере
Дизайн игральных карт
Нужен дизайн смешных игровых карт. Дизайн рубашки карты и дизайн лицевой стороны.
Пожелания и требования заказчика:
Колода карт представляет собой со стороны рубашки рисунок со смешными человечками и предметами, согласно придуманным желаниям (коллаж или фигурки тематически говорящие о веселой посиделке и игре в карты на веселые желания) - фантазия приветствуется. Сами желания расписаны на лицевой стороне карт по пять пунктов на каждой карте из которых четыре будут заполнены а пятое поле пустое где сами игроки могут вписывать свой вариант при желании. Шрифт для текста желаний желательно обыграть в виде - веселые и смешные буквы с глазками и ручками. Буквы держатся за руки, связываются между собой и своими объятиями образуют отдельные слова и предложения.
Для примера варианты желаний которые будут представлены на лицевой стороне и могут быть обыграны в рубашке карты:
1 Сбегать за пивом в нижнем белье
2 Одеть свои носки на уши и сидеть так весь следующий раунд.
3 Взять метлу и лететь на ней, по всей улице, как Гарри Поттер
4 Встать на четвереньки и лаять как собака, на любого из участников
5 По тратуару 10 метров, носом толкать коробок спичек
6 Вскипяти мороженное и пей
7 достать рукой дна унитаза
8 Написать на теле маркером АРЕНДА с номером своего мобильного (на видном месте)
9 одеть нижнее белье поверх одежды
10 поставить на первом этаже подъезда стол и стул и брать плату за вход.
11 следующие три игры, играть под столом
В дизайне и рубашки и лицевой стороны нужно передать атмосферу смеха и веселья. Удивленные взгляды, недоумение окружающих и прохожих.
Уважаемые фрилансеры, в выборе концепции и стиля дизайна заказчик хочет точнее увидеть свой заказ с дизайнерской точки зрения. Понравившаяся концепция дизайна будет отобрана и уже дорабатываться до конечного результата. Поэтому большая просьба при предложении услуг предоставлять черновой макет задания по которому заказчик будет выбирать исполнителя. Если вы как исполнитель в дальнейшем сможете вписать дизайн карт в макет простенького сайта (по примеру прикрепленного к этому заданию скрина сайта) это вам в плюс при выборе исполнителя и сумме оплаты.
Заявки фрилансеров
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