Разработка маркетинговых материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок205 просмотров

Нужен специалист по дизайну корпоративных буклетов для компании специализирующейся на дизайне интерьера. На данном этапе необходимо на основе ТЗ и нашего сайта (kv-design.ru) разработать дизайн макета буклета для почтовой рассылки по новостройкам.

Всем соискателям необходимо сделать тестовое задание - первую внутреннюю страничку буклета.

С понравившимся кандидатом планируем сотрудничать по этому и по всем следующим маркетинговым материалам по устраивающим его расценкам!

Пожалуйста, дайте о себе знать на адрес [email protected].

В письме помимо тестового дизайна одной странички указывайте, пожалуйста, ваши расценки и ссылку на ваше портфолио.

С уважением,

Владимир.

14 лет назад
vsamorodov
Владимир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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