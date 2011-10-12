Разработка маркетинговых материалов

Нужен специалист по дизайну корпоративных буклетов для компании специализирующейся на дизайне интерьера. На данном этапе необходимо на основе ТЗ и нашего сайта (kv-design.ru) разработать дизайн макета буклета для почтовой рассылки по новостройкам.

Всем соискателям необходимо сделать тестовое задание - первую внутреннюю страничку буклета.

С понравившимся кандидатом планируем сотрудничать по этому и по всем следующим маркетинговым материалам по устраивающим его расценкам!

Пожалуйста, дайте о себе знать на адрес [email protected].

В письме помимо тестового дизайна одной странички указывайте, пожалуйста, ваши расценки и ссылку на ваше портфолио.

С уважением,

Владимир.