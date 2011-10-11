Макет визитки

Макет индивидуальной визитки.

-Цвет бумаги для визитки будет черный или серый, поэтому фон должен быть бесцветным (для просмотра использовать черный или серый)

-Креативный дизайн с замыслом и вкусом. Если уместно, сделать логотип.

-Как разместить все на визитке -предложения от вас.

Обратная сторона: данные о компании (в личку)

Оплата по факту.