Макет визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок272 просмотра

Макет индивидуальной визитки.

-Цвет бумаги для визитки будет черный или серый, поэтому фон должен быть бесцветным (для просмотра использовать черный или серый)

-Креативный дизайн с замыслом и вкусом. Если уместно, сделать логотип.

-Как разместить все на визитке -предложения от вас.

Обратная сторона: данные о компании (в личку)

Оплата по факту.

14 лет назад
parfumer
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад