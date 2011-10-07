Интернет провайдеру требуется на постоянной основе дизайн флаеров, листовок, составление сценария кампаний и акций для потенциальных абонентов. Общая схема работы должна выглядеть следующим образом. Мы предоставляем исходные данные, тарифы, информацию о конкурентах, общую рыночную ...
Календарь на 2012 год
Нужен корпоративный календарь на 2012 год в форматах:
- настенный перекидной А2 (5 иллюстраций – 4 «сезона» и обложка)
- настенный «квартальный» (используются мотивы обложки настенного А2 + 3 подложки под «сетки», календарную сетку делать не надо)
- настольный «домик» (5 иллюстраций – 4 «сезона» и обложка, предполагается, что те, же что и для А2).
Календарь на УКРАИНСКОМ языке.
Хочется получить 3 – 4 предварительные варианта концепции, из которых будет выбран один. В этот вариант будут внесены наши пожелания, и он будет реализован во всех трех форматах.
Желательно, что бы в календаре отображалось динамичное развитие предприятия, которое за последний год выросло в более чем два раза. Сфера деятельности - финансовые услуги.
Готовая, полностью выполненная работа – это файлы, подготовленные к печати в соответствии с требованиями типографии.
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