Дизайн листовок и сценарий рекламных акций

Интернет провайдеру требуется на постоянной основе дизайн флаеров, листовок, составление сценария кампаний и акций для потенциальных абонентов. Общая схема работы должна выглядеть следующим образом. Мы предоставляем исходные данные, тарифы, информацию о конкурентах, общую рыночную ситуацию. Вы, один (одна) или же с командой каждую неделю в соответствии с задуманным сценарием предоставляете нам дизайн листовки для проведения данной акции. Основное требование- материалы должны вызывать положительные эмоциональные ощущения. Вы можете связаться со мной по Skype