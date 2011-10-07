Требуется разработать визитку (скриншот дизайна с логотипом в приложении). Сфера деятельность компании туризм по южной азии. Макет должен быть в форматах фотошоп и корал дро.
Приватный проект для Фрилансер Анастасия (Nas6ka)
Подробности в ЛС. ))
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