Оригинальный дизайн 2-х настенных календарей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок222 просмотра

Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря.

Заказчик предоставляет фотоматериалы.

Нужно нестандартные варианты, что-то оригинальное

1) Вид календаря: Календарь «Моно»

Размер в раскрытом виде: 300х600мм

Размер в сложенном виде: 300х320мм

Размер шпигеля: 300х280мм

Размер подложки: 300х320мм

Размер календарного блока: 300х250мм

Размер рекламного поля: 300х70мм

2) Три варианта концепций на каждый календарь. Потом выбираем и дорабатываем.

3) По одной компании есть примеры того, что было раньше (календари) (что предложили-не устроило). По второй компании – есть брендбук.

Оплата указана за 2 календаря - $70 (до 100)

14 лет назад
botslave
Василий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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