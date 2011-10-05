Оригинальный дизайн 2-х настенных календарей

Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря.

Заказчик предоставляет фотоматериалы.

Нужно нестандартные варианты, что-то оригинальное

1) Вид календаря: Календарь «Моно»

Размер в раскрытом виде: 300х600мм

Размер в сложенном виде: 300х320мм

Размер шпигеля: 300х280мм

Размер подложки: 300х320мм

Размер календарного блока: 300х250мм

Размер рекламного поля: 300х70мм

2) Три варианта концепций на каждый календарь. Потом выбираем и дорабатываем.

3) По одной компании есть примеры того, что было раньше (календари) (что предложили-не устроило). По второй компании – есть брендбук.

Оплата указана за 2 календаря - $70 (до 100)