Для торговой компании необходимо разработать дизайн календаря 2012 года:

- настенный (А3, вертикальный). На одной странице должен находится - крупными цифрами текущий месяц, мелкими прошедший и будущий.

- настольный (А5, горизонтальный). На одной странице должен находится - крупными цифрами текущий месяц, мелкими прошедший и будущий.

- карманный, двухсторонний (1 сторона календарь, обратная дизайн).

ВСЕ ТРИ КАЛЕНДАРЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНОМ СТИЛЕ.

Компания казахстанская, поэтому обязательно должно присутствовать казахстанская принадлежность.

В приложенных файлах образцы календарей, в каком стиле мы хотим видеть свой.