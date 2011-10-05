Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно ...
Обработать визитку для типографии
Для печати визитки в типографии надо перевести в CMYK и сделать отступ 3мм.
Постараться сохранить яркий салатовый цвет.
Визитка: http://narod.ru/disk/27220016001/%D0%9C%D0%93%D0%90.tif.html
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
подготовить уже разработанный макет визитки (растр вектор)Завершен14 лет назад
Нужно сделать дизайн буклета стоматологической клиники . Три варианта для выбора. От вас - картинки и ваша фантазия. Буклет должен бросаться в глаза. СРОЧНО!Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать два макета: Двухсторонний макет еврофлаера (210х100) формат PSD (TIFF), выпуск по 2 мм Двухсторонний макет календарика (106х76) формат PSD (TIFF) Тексты, логотип ...Завершен14 лет назад
- $50
Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои ...Завершен14 лет назад
- $20
создать двусторонний буклет, складывающийся втрое, информацию дам по принятию заявки. срочноВерстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать макет буклета (один лист А4 с двух сторон) для компании, которая занимается изготовлением, оформлением и обслуживанием аквариумов. Сделать нужно все: написать текст, подобрать (а в некоторых случаях нарисовать) картинки, оформить. ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн двухсторонней визитки, листовки формата а5, пластиковой клубной карты с номером и штирх-кодом, Штендера, размер 1200х650 мм. Логотип и эмблема есть. Бюджет по договоренности. ...Верстка полиграфии35 заявокЗакрыт14 лет назад
Люди, Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото, возле каждого фото будет текст по 2-3 предложения. Потом это сверстанное пойдет на печать, то есть нужен вектор и растр. Фото приблизительно такого качества, как ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сделать визитки и две листовкиЗавершен14 лет назад