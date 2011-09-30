Здравствуйте! Для интернет-сайта требуется создать визитку на основе существующего логотипа.
Создание макета буклета
Необходимо создать макет буклета (один лист А4 с двух сторон) для компании, которая занимается изготовлением, оформлением и обслуживанием аквариумов.
Сделать нужно все: написать текст, подобрать (а в некоторых случаях нарисовать) картинки, оформить. Цены предлагайте сами. Срочность не нужна, нужно терпение и классный результат.
Заявки фрилансеров
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