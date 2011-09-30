Дизайн визитки, листовки, клубной карты и штендера

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Закрыт35 заявок333 просмотра

Нужен дизайн двухсторонней визитки,

листовки формата а5, пластиковой клубной карты с номером и штирх-кодом,

Штендера, размер 1200х650 мм.

Логотип и эмблема есть.

Бюджет по договоренности.

От вас цена, срок и портфолио.

14 лет назад
whitesnw
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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