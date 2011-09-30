Здравствуйте! Для интернет-сайта требуется создать визитку на основе существующего логотипа.
Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото
Люди,
Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото, возле каждого фото будет текст по 2-3 предложения.
Потом это сверстанное пойдет на печать, то есть нужен вектор и растр. Фото приблизительно такого качества, как во вложении.
Фото 20-23 штуки, их нужно уместить на двух сторонах листовки.
Срок выполнения - приблизительно неделя.
Пишите в мыло [email protected].
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