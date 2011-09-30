Люди,

Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото, возле каждого фото будет текст по 2-3 предложения.

Потом это сверстанное пойдет на печать, то есть нужен вектор и растр. Фото приблизительно такого качества, как во вложении.

Фото 20-23 штуки, их нужно уместить на двух сторонах листовки.

Срок выполнения - приблизительно неделя.

Пишите в мыло [email protected].