Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок262 просмотра

Люди,

Нужно сверстать рекламную листовку А4 с фото, возле каждого фото будет текст по 2-3 предложения.

Потом это сверстанное пойдет на печать, то есть нужен вектор и растр. Фото приблизительно такого качества, как во вложении.

Фото 20-23 штуки, их нужно уместить на двух сторонах листовки.

Срок выполнения - приблизительно неделя.

Пишите в мыло [email protected].

14 лет назад
Volkonskaya
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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