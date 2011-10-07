Приватный проект для solnechnaya_lena

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки167 просмотров

Сделать визитки и две листовки

14 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель - без вопросов отрисовывает растр в вектор, когда это нужно. Работает и любит работать. Рекомендую всем, кому нужен дизайн для печатной продукции. В будущем буду работать с Еленой.
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Четко поставил задачу. Оплата совершена своевременно. Рекомендую работать с Кириллом.

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка ч/б газеты А4

    Нужен надежный верстальщик для верстки в Индизайн рекламно-информационной газеты А4 16 страниц. Есть модель газеты, логотип, определены шрифты. Периодичность 3 раза в месяц. Есть тексты, фото. Потребуется добавить клипарты и другие элементы оформления по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать меню для кафе

    $500

    Есть меню, нужно оформить текст и вставить тематические картинки. Предлагаю 500 рублей за одну страницу (28 страниц). icq3567468 skype:kirill_tse срочно

    Верстка полиграфии44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн корпоративного календаря

    $35

    Необходимо создать два календаря для двух компаний. 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном виде: 300х320мм Размер шпигеля: 300х280мм Размер подложки: 300х320мм Размер ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Буклет

    $50

    формат 396х210мм (4 полосы), складывается вовнутрь. Макет в jpg как должно выглядеть есть, исходник фона и изображений есть. В принципе - нужна только грамотная верстка. Ничего придумывать не надо.Подготовить к печати , вылеты 3мм ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рекламный флаер фирмы по озеленению и строительст.

    $50

    Нужно сделать рекламный флаер компании по озеленению территорий и объектов и флаер компании по строительству и ремонту. Флаеры должны быть яркими, стильными и запоминающимися! Информация - в приложении. Ждем интересные варианты)))

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн макета листовки компьютерной помощи

    $55

    Дизайн макета листовки компьютерной помощи. Сайт компании - www.enterpc.ru Пожелания: 1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, ...

    Верстка полиграфии44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад