Дизайн макета листовки компьютерной помощи. Сайт компании - www.enterpc.ru Пожелания: 1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, ...
Рекламный флаер фирмы по озеленению и строительст.
Нужно сделать рекламный флаер компании по озеленению территорий и объектов и флаер компании по строительству и ремонту.
Флаеры должны быть яркими, стильными и запоминающимися!
Информация - в приложении.
Ждем интересные варианты)))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $55Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть макет для печати изображения на прозрачной пленке. Пленка будет клеиться на окно. На изображении представлены осенние листья поверх которых должна быть заморозка. Необходимо сделать чтобы на изображение не ...Закрыт14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать дизайн и стиль визитки На визитки необходимо: 1. Отрисовать подобное изображение http://images01.olx.ru/ui/3/40/83/50813783_1.jpg 2. Отрисовать логотип http://строй-монолит.рф 3. Написать крупными буквами Аренда компрессора. 4. Написать телефон.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Формат либо А3 либо D3 Полноцвет 16 полос Выпущенные релизы по ссылке: http://www.megapolisinfo.net/releases.html Более подробная информация по почте: [email protected] Либо по скайпу: kirillov1982Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо разработать базовый вариант полиграфии для компакт-диска в формате CD и DVD, и сделать на его основе 13 разновидностей (меняются заголовки и тексты), полиграфия должна быть качественная, стильная, привлекающая покупателей. Бюджет 2500 руб. подробности ...Завершен14 лет назад
дизайн листовок , буклетов , флаеров, рекламных блоков и т.д.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт14 лет назад
Квартальные календари, карманные календарики, и календари - плакатыВерстка полиграфии4 заявкиЗакрыт14 лет назад
во вложении псд ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobinВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача сверстать буклет. Формат листа: альбомный А4 сложенный втрое (края в середину). Изображения и текст предоставляются. Пишите примерные цены. Спасибо.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть несколько фото (5). Их необходимо подогнать под определённый размер (ширина 25см) и под фото сделать надпись из нескольких строк. Надпись тоже будет являться частью макета. Основа надписи во вложенном файле (оригинал будет немного другим. ...Завершен14 лет назад