Доработать .psd макет с изображением

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок284 просмотра

Есть макет для печати изображения на прозрачной пленке. Пленка будет клеиться на окно.

На изображении представлены осенние листья поверх которых должна быть заморозка.

Необходимо сделать чтобы на изображение не было видно стыковки слоев изображения и заморозки.

Более наглядно это можно увидеть во вложенном файле.

Кто поможет сделать? Жду ваши предложения.

14 лет назад
rhino2012
Рино 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

EugenCQX
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Заказчик крайне не пунктуален и не выходит на контакт! оплаты за эту работу я НЕ ПОЛУЧИЛ, хотя завтраками меня кормили. Теперь он не выходит на связь ни по телефону, ни в письмах. Не серьйозно!

Заявки фрилансеров

EugenCQX
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад