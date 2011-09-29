Небольшой дизайн

Есть несколько фото (5). Их необходимо подогнать под определённый размер (ширина 25см) и под фото сделать надпись из нескольких строк. Надпись тоже будет являться частью макета. Основа надписи во вложенном файле (оригинал будет немного другим. Тоесть надпись во вложеном файле необходимо будет немного исправить)

Просьба указать стоимость и дедлайн