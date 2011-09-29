Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта. оплата 100 руб./шт. требуется от 10 макетов
Небольшой дизайн
Есть несколько фото (5). Их необходимо подогнать под определённый размер (ширина 25см) и под фото сделать надпись из нескольких строк. Надпись тоже будет являться частью макета. Основа надписи во вложенном файле (оригинал будет немного другим. Тоесть надпись во вложеном файле необходимо будет немного исправить)
Просьба указать стоимость и дедлайн
Выбранный исполнитель
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