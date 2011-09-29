Небольшой дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок206 просмотров

Есть несколько фото (5). Их необходимо подогнать под определённый размер (ширина 25см) и под фото сделать надпись из нескольких строк. Надпись тоже будет являться частью макета. Основа надписи во вложенном файле (оригинал будет немного другим. Тоесть надпись во вложеном файле необходимо будет немного исправить)

Просьба указать стоимость и дедлайн

14 лет назад
monte133
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$5
1 день
Проект выполнил быстро и качественно.
Четкое ТЗ.своевременная оплата.приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад

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