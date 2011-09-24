Нужно нарисовать красивую визитку, с двух сторон. С возможностью правок и исправлений. Компания по продаже товаров для животных. Сделать визитку надо, как можно быстрее. Отбор по портфолио.
Дизайн номеров для детского транспорта
Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта.
оплата 100 руб./шт.
требуется от 10 макетов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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