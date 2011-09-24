Создание дизайна визитки.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок266 просмотров

Необходимо разработать дизайн визитки для видеографа (видеооператора). Имеется логотип. Хочется нестандартного творческого подхода к работе. Дополнительная оплата за креативный слоган (не обязательно).

14 лет назад
anat0lich
Дёмин 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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