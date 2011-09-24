Необходимо разработать карту автомобильных дорог для сети автозаправочных станций. А так же подобрать или разработать инфоблоки, полезные для водителей. Например такие как: адреса и контакты представительств компании, таблица штрафов, обозначения кодов регинов на укр ...
Сверстать визитную карточку
Требуется сверстать визитную карточку по готовому шаблону, возможно с неким креативным решением, этот шаблон видоизменяющим.
Размер стандартный (90x50 мм.), отступы для печати стандартные.
Имеется свёрстанный демо-шаблон (SVG), а так же исходники логотипа в векторе (SVG ) и фоновой плашки в растре.
На обратной стороне QR-код, имеется в растре (получить в векторе судя по всему не проблема).
Выбранный исполнитель
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