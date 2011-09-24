Сверстать визитную карточку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок171 просмотр

Требуется сверстать визитную карточку по готовому шаблону, возможно с неким креативным решением, этот шаблон видоизменяющим.

Размер стандартный (90x50 мм.), отступы для печати стандартные.

Имеется свёрстанный демо-шаблон (SVG), а так же исходники логотипа в векторе (SVG ) и фоновой плашки в растре.

На обратной стороне QR-код, имеется в растре (получить в векторе судя по всему не проблема).

14 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро, качественно и с творческим подходом. Спасибо!
Приятная работа, приятный человек! четкое тз. спасибо

Заявки фрилансеров

neisa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Карта автодорог для сети АЗС

    Необходимо разработать карту автомобильных дорог для сети автозаправочных станций. А так же подобрать или разработать инфоблоки, полезные для водителей. Например такие как: адреса и контакты представительств компании, таблица штрафов, обозначения кодов регинов на укр ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн визитки

    $30

    Добрый день! Приглашаю принять участие в конкурсе по созданию нового дизайна визиток. Подробно в приложении.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка этикетки

    День добрый! Нужно разработать макет этикетки для биотоплива. Есть фирменный стиль, лого. Пример аналогичной продукции здесь: http://www.gorodkaminov.ru/shop/SRT_7-133.html Важно знание, что и как необходимо указывать на этикетке. Содержимое огнеопасно.

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визитки

    $20

    Разработать визитку для фирмы, в стиле сайта, его цветов. Вне тендера предложения не рассматриваются.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн рекламы пейнтбола А4

    $50

    Необходимо создать дизайн рекламы пейнтбольного клуба для размещения в журнале. Размер А4. Логотип и рекламный текст будут предоставлен. ВАЖНО: срок сдачи в печать 23.09. в 15:00 (МСК)

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн обложек CD.

    $155

    Обложки на 27 позиций, обложки в основном серийные, т.е. дизайн один меняется название, содержание текстов, шрихкоды, часть серий нужно разработать на основе уже готовых иллюстраций (заглавные изображения на обложку). На часть обложек были разработаны ...

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание кальянного меню

    $10

    К 26.09 необходимо сделать кальянное меню для проекта безумный викэнд(http://www.dacha-2.ru/) -формат a4 в ai или eps. -придумать оригинальные названия пунктов меню) в кратце, направление текста- таков: кальян ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад