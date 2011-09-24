Требуется сверстать визитную карточку по готовому шаблону, возможно с неким креативным решением, этот шаблон видоизменяющим.

Размер стандартный (90x50 мм.), отступы для печати стандартные.

Имеется свёрстанный демо-шаблон (SVG), а так же исходники логотипа в векторе (SVG ) и фоновой плашки в растре.

На обратной стороне QR-код, имеется в растре (получить в векторе судя по всему не проблема).