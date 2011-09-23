Поиск и создание дизайна для сертификата

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки169 просмотров

Необходимо найти в сети подходящий шаблон для сертификата и адаптировать его под сертификат для тренингов.

Подробности в приложенном файле

Срок до 23.09.11 в 10:00 по моск.времени!!

14 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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