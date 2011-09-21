Карта автодорог для сети АЗС

Необходимо разработать карту автомобильных дорог для сети автозаправочных станций.

А так же подобрать или разработать инфоблоки, полезные для водителей. Например такие как: адреса и контакты представительств компании, таблица штрафов, обозначения кодов регинов на укр и рус номерах, таблица расстояний и так далее. Здесь также необходимо разработать рекламу премиальных видов топлива А-95 premium и Diesel Extra, реализуемых на АЗС.

Формат А3. Должна получится складывающаяся брошюра. Вся необходимая информация для разработки карты может быть взята с раздела "География АЗК" на официальном сайте: www.atan.ua