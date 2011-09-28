Сделать буклет евро с оиф лаком

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки246 просмотров

Здравствуйте.

Ищем себе дизайнера по разработке фирменного стиля. В качестве задания для понимания уровня Вашей работы, ценны, и найдем ли мы общий язык публикую данную задачу.

Задание: необходимо разработать евро-буклет с будующем нанесение на него оиф-лака. Исходные данные для проект лежат тут http://files.mail.ru/8BBED4 (исходник нашего сайта в фотошопе). Буклет нужен в Corel.

Вам предстоит разверстать евробуклет

Полоса 1 - Логотип компании и слоган (его в кривых найдете в приложенном файле)

Полоса 2 - Описание деятельности (в приложение к заданию файл Untitled-1.png)

Полоса 3,4 - Портфолио - Взять и красиво оформить 5-6 работ с нашего сайта можно использовать из файла в большом архиве (portfolio.psd)

Полоса 5 - текст со страницы about.psd из большого архива

Полоса 6 контакты - +7 495 643 31 92, [email protected] www.dm-it.ru (все)

По срокам: сегодня 22 сентября 2011 года вечер до 20-00 по МСК

По стоимости: жду Ваших предложений. Бюджет указываю большой 30000, но сами понимаете, в студию нужен человек, а не один раз нарисовал и выбросил.

14 лет назад
dma743
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Рекомендую данного фриленсера, т.к. имею опыт работы с Еленой. Ответственна, трудолюбива, аккуратна. Сделала работу на отлично, мне понравилась, за переработку начала отказываться от доп.оплаты, ели настоял. В целом - работайте с Еленой, но полностью не загружайте, она постоянно будет со мной работать.
Отличный заказчик! Проводили несколько проектов, всем осталась довольна! Спасибо за сотрудничество! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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