Требуется разработать этикетку на банки с краской. Требования: придумать эффектное оформление этикетки, логотип (по возможности)
Сделать буклет евро с оиф лаком
Здравствуйте.
Ищем себе дизайнера по разработке фирменного стиля. В качестве задания для понимания уровня Вашей работы, ценны, и найдем ли мы общий язык публикую данную задачу.
Задание: необходимо разработать евро-буклет с будующем нанесение на него оиф-лака. Исходные данные для проект лежат тут http://files.mail.ru/8BBED4 (исходник нашего сайта в фотошопе). Буклет нужен в Corel.
Вам предстоит разверстать евробуклет
Полоса 1 - Логотип компании и слоган (его в кривых найдете в приложенном файле)
Полоса 2 - Описание деятельности (в приложение к заданию файл Untitled-1.png)
Полоса 3,4 - Портфолио - Взять и красиво оформить 5-6 работ с нашего сайта можно использовать из файла в большом архиве (portfolio.psd)
Полоса 5 - текст со страницы about.psd из большого архива
Полоса 6 контакты - +7 495 643 31 92, [email protected] www.dm-it.ru (все)
По срокам: сегодня 22 сентября 2011 года вечер до 20-00 по МСК
По стоимости: жду Ваших предложений. Бюджет указываю большой 30000, но сами понимаете, в студию нужен человек, а не один раз нарисовал и выбросил.
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