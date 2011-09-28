2 Баннера туристических услуг на телефонную будку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок245 просмотров

Здравствуйте.

Необходим баннер на телефонную будку. Компания занимается продажей туров по всему миру. Здесь нужно не только отрисовать сам банер ну и придумать 2-3 рекламных фразы на него. Условия:

1. Рекламные плакаты в количестве 2 штук

2. Темы:

a. Первый плакат: Привлечение клиентов в туристическое агентство.

b. Второй плакат: Горные лыжи и отдых на новый год (50%) плавно перетекающий в пляжный отдых на новый год.

3. Текст дам после выбора исполнителя

4. Описание плакатов: яркий, броский, должно быть желание все бросить и уехать, заметный и в ночное время суток (есть подсветка)

5. Печать будет на виниле.

Все требования в приложенном файле.

14 лет назад
VeMax
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Елена создала баннеры с учетом всех наших пожеланий, несколько раз вносила изменения в банеры, все делала достаточно быстро и точно. Ни каких проблем не было.
Хороший заказчик! Четко поставил задачу. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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