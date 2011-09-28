Требуется разработать этикетку на банки с краской. Требования: придумать эффектное оформление этикетки, логотип (по возможности)
2 Баннера туристических услуг на телефонную будку
Здравствуйте.
Необходим баннер на телефонную будку. Компания занимается продажей туров по всему миру. Здесь нужно не только отрисовать сам банер ну и придумать 2-3 рекламных фразы на него. Условия:
1. Рекламные плакаты в количестве 2 штук
2. Темы:
a. Первый плакат: Привлечение клиентов в туристическое агентство.
b. Второй плакат: Горные лыжи и отдых на новый год (50%) плавно перетекающий в пляжный отдых на новый год.
3. Текст дам после выбора исполнителя
4. Описание плакатов: яркий, броский, должно быть желание все бросить и уехать, заметный и в ночное время суток (есть подсветка)
5. Печать будет на виниле.
Все требования в приложенном файле.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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