2 Баннера туристических услуг на телефонную будку

Здравствуйте.

Необходим баннер на телефонную будку. Компания занимается продажей туров по всему миру. Здесь нужно не только отрисовать сам банер ну и придумать 2-3 рекламных фразы на него. Условия:

1. Рекламные плакаты в количестве 2 штук

2. Темы:

a. Первый плакат: Привлечение клиентов в туристическое агентство.

b. Второй плакат: Горные лыжи и отдых на новый год (50%) плавно перетекающий в пляжный отдых на новый год.

3. Текст дам после выбора исполнителя

4. Описание плакатов: яркий, броский, должно быть желание все бросить и уехать, заметный и в ночное время суток (есть подсветка)

5. Печать будет на виниле.

Все требования в приложенном файле.