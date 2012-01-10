Картинка для настенного календаря

Требуется разработать картинку для настенного квартального календаря фирмы, занимающейся дистрибьюцией (из Бостона, США), главным образом, кардиостимуляторов и других устройств для операций на сердце и сосудах. Формат картинки – альбомный, чуть больше А4. Ниже идут 3 месяца подряд, один под другим. Тема картинки такая. В одной комнате трудятся и индейцы, и колонисты, и ковбои. Кто – над чем. Кто-то выпиливает стент, кто-то заводит стимулятор ключом (как заводную игрушку), а кто-то рассматривает уже готовый катетер (рисунки устройств прилагаются). В комнате – два окна. В окно слева виден старый Бостон, в правое – современный. В комнате висят 5-7 картин. Туда поместим изображения позднее. Если будут вопросы – не стесняйтесь задавать.