Картинка для настенного календаря

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Завершен13 заявок286 просмотров

Требуется разработать картинку для настенного квартального календаря фирмы, занимающейся дистрибьюцией (из Бостона, США), главным образом, кардиостимуляторов и других устройств для операций на сердце и сосудах. Формат картинки – альбомный, чуть больше А4. Ниже идут 3 месяца подряд, один под другим. Тема картинки такая. В одной комнате трудятся и индейцы, и колонисты, и ковбои. Кто – над чем. Кто-то выпиливает стент, кто-то заводит стимулятор ключом (как заводную игрушку), а кто-то рассматривает уже готовый катетер (рисунки устройств прилагаются). В комнате – два окна. В окно слева виден старый Бостон, в правое – современный. В комнате висят 5-7 картин. Туда поместим изображения позднее. Если будут вопросы – не стесняйтесь задавать.

14 лет назад
avgribkov
58 лет
16 лет в сервисе
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8 лет назад

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god_of_justice
30 лет
14 лет в сервисе
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14 лет назад
$50
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RoboStudio
Кристина 
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14 лет назад
$100
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Kallisto4ka
Екатерина 
38 лет
16 лет в сервисе
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13 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

god_of_justice
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
Kallisto4ka
Екатерина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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