Художник -живописец, портретист, иллюстратор

Баранова Екатерина Евгеньевна

+7952-916-5005

[email protected]

г.Новосибирск

сайт : http://art-cherdak.ru/cherdak.php

Более полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Kallisto4ka

Образование: НГХУ (Новосибирское государственное художественное училище)

год выпуска 2007

специальность: живопись

присвоенна квалификация: художник-живописец, преподаватель

Дополнительное образование: компьтерная графика Photoshop, Corel Draw,

верстка, допечатная подготовка, обработка фотографий.

Языки: английский

Опыт работы:

С 2006 г и в настоящее время: художник–портретист, иллюстратор. Ряд работ находятся в частных коллекциях галеристов и музеев Москвы и Новосибирска.

2009г – 2011г – при фестивале Артания : проводила различные мастер-классы (детские и для взрослых). Организовывала и курировала конкурсы.

С 2006г – постоянно занимаюсь разработкой сувенирной продукции ( включая в себя все стадии от эскиза до макета и до конечного продукта)

2009г-2011г. НГХМ художник-реставратор( реставрация живописи, дерева.), Курирование выставок ( работа с художниками, создание экспозиции, оформление, организация выставки)

2008г.- художник –сценограф в театре “Классический”(занималась дизайном костюмов и декораций, изготовлением декораций)

2007-2008г. – иллюстратор в ЗАО ”Сибирское университетское издательство”

2007г. – разработка коллекции тканей для фирмы “Leval”

НАВЫКИ:

Обладаю большим опытом в организации и проведение выставок, презентаций, конкурсов, мастер-классов. Составление текста для презентаций.

Опыт организации рабочего процесса, организации коллектива. Решения нестандартных рабочих ситуаций. Поиск поставщиков, материалов, мест сбыта. Оптимизация рабочего процесса. Многолетний опыт общения с заказчиками и экспонентами.

Есть опыт ведения проекта с нуля в плоть до выхода в печать.

Опыт составления и вёрстки буклетов, книг, визиток, этикеток, открыток и т.п.

(а также их допечатная подготовка). Коррекция фото-материала. Вёрстка в Corel.

Рисую иллюстрации в Photoshop - отрисовка любой сложности. Работаю с планшетом.

Из личных качеств могу отметить: быстрая обучаемость, креативность, обязательность, ответственность, не конфликтность.

Выставки:

Трижды победитель международного фестиваля художественных ремёсел “Артания”

(Карнавальная маска, Карнавальный костюм, Елочная игрушка.)

Уже прошло 6 персональных выставок

2001г. Свежее искусство Сибири г.Новосибирск

2006г. Областная выставка Союза художников г.Новосибирск

2007г. Выставка “Вчерашнее лето” Новосибирский Государственный Краеведческий музей

2007г. г. Москва персональная выставка “Краски лета” в Доме Архитектуры

2008г. Областная молодёжная выставка Союза художников г.Новосибирск

2008г. Областная выставка Союза художников посвящённая дню 8 марта г. Новосибирск

2008г. Областная выставка Союза художников посвящённая дню Великой Победы г.Новосибирск

2008г. “Мгновение весны” Новосибирский Государственный Художественный Музей

2008г. Участие в международной выставке “Некрополь 2008”

2009 г. Участие в выставке “Рождественский вернисаж” в рамках “VIII международного Рождественского фестиваля искусств” ,Новосибирский Государственный Краеведческий музей

2010 г. Персональная выставка “Они среди нас” г. Новосибирск галерея “ Че”

2010 г. Персональная выставка “Они среди нас” г. Новосибирск галерея “ Столица”

2011 г. Персональная выставка “Размышления о лете” Новосибирская Государственная филармония

2011г. Персональная выставка иллюстраций “В предчувствии сказки”

г. Новосибирск НГКМ

Работы вы можете посмотреть на личном сайте : http://art-cherdak.ru/cherdak.php