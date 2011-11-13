Баранова Екатерина Евгеньевна
+7952-916-5005
г.Новосибирск
сайт : http://art-cherdak.ru/cherdak.php
Более полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Kallisto4ka
Образование: НГХУ (Новосибирское государственное художественное училище)
год выпуска 2007
специальность: живопись
присвоенна квалификация: художник-живописец, преподаватель
Дополнительное образование: компьтерная графика Photoshop, Corel Draw,
верстка, допечатная подготовка, обработка фотографий.
Языки: английский
Опыт работы:
С 2006 г и в настоящее время: художник–портретист, иллюстратор. Ряд работ находятся в частных коллекциях галеристов и музеев Москвы и Новосибирска.
2009г – 2011г – при фестивале Артания : проводила различные мастер-классы (детские и для взрослых). Организовывала и курировала конкурсы.
С 2006г – постоянно занимаюсь разработкой сувенирной продукции ( включая в себя все стадии от эскиза до макета и до конечного продукта)
2009г-2011г. НГХМ художник-реставратор( реставрация живописи, дерева.), Курирование выставок ( работа с художниками, создание экспозиции, оформление, организация выставки)
2008г.- художник –сценограф в театре “Классический”(занималась дизайном костюмов и декораций, изготовлением декораций)
2007-2008г. – иллюстратор в ЗАО ”Сибирское университетское издательство”
2007г. – разработка коллекции тканей для фирмы “Leval”
НАВЫКИ:
Обладаю большим опытом в организации и проведение выставок, презентаций, конкурсов, мастер-классов. Составление текста для презентаций.
Опыт организации рабочего процесса, организации коллектива. Решения нестандартных рабочих ситуаций. Поиск поставщиков, материалов, мест сбыта. Оптимизация рабочего процесса. Многолетний опыт общения с заказчиками и экспонентами.
Есть опыт ведения проекта с нуля в плоть до выхода в печать.
Опыт составления и вёрстки буклетов, книг, визиток, этикеток, открыток и т.п.
(а также их допечатная подготовка). Коррекция фото-материала. Вёрстка в Corel.
Рисую иллюстрации в Photoshop - отрисовка любой сложности. Работаю с планшетом.
Из личных качеств могу отметить: быстрая обучаемость, креативность, обязательность, ответственность, не конфликтность.
Выставки:
Трижды победитель международного фестиваля художественных ремёсел “Артания”
(Карнавальная маска, Карнавальный костюм, Елочная игрушка.)
Уже прошло 6 персональных выставок
2001г. Свежее искусство Сибири г.Новосибирск
2006г. Областная выставка Союза художников г.Новосибирск
2007г. Выставка “Вчерашнее лето” Новосибирский Государственный Краеведческий музей
2007г. г. Москва персональная выставка “Краски лета” в Доме Архитектуры
2008г. Областная молодёжная выставка Союза художников г.Новосибирск
2008г. Областная выставка Союза художников посвящённая дню 8 марта г. Новосибирск
2008г. Областная выставка Союза художников посвящённая дню Великой Победы г.Новосибирск
2008г. “Мгновение весны” Новосибирский Государственный Художественный Музей
2008г. Участие в международной выставке “Некрополь 2008”
2009 г. Участие в выставке “Рождественский вернисаж” в рамках “VIII международного Рождественского фестиваля искусств” ,Новосибирский Государственный Краеведческий музей
2010 г. Персональная выставка “Они среди нас” г. Новосибирск галерея “ Че”
2010 г. Персональная выставка “Они среди нас” г. Новосибирск галерея “ Столица”
2011 г. Персональная выставка “Размышления о лете” Новосибирская Государственная филармония
2011г. Персональная выставка иллюстраций “В предчувствии сказки”
г. Новосибирск НГКМ
Работы вы можете посмотреть на личном сайте : http://art-cherdak.ru/cherdak.php
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