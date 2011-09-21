Создание кальянного меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок197 просмотров

К 26.09 необходимо сделать кальянное меню для проекта безумный викэнд(http://www.dacha-2.ru/)

-формат a4 в ai или eps.

-придумать оригинальные названия пунктов меню)

в кратце, направление текста- таков:

кальян

на воде 500 рублей

550-молоко

600-сок

700-вино

на фруктах- (апельсин 1200, яблоко 1200, ананас 1500)

Бесплатно -уголь

Бесплатно - мунштук

Бесплатно- улыбка кальяных дел мастера

за порчу кальяна 3500 рублей

З.Ы Вектор не полный... просто в печатном салоне - требуют иллюстратор)

14 лет назад
petroffm
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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