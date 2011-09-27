Сделать рекламный модуль A5

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок235 просмотров

Нарисовать простенький но со вкусом рекламный модуль, размером A5! Только срочно!

14 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Все хорошо сделали. Качественно. Именно так, как я хотел. Буду еще обращаться!
Хороший заказчик.Кокретный, все вовремя и задание и оплата.Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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