Требуется дизайн обложек CD.

Обложки на 27 позиций, обложки в основном серийные, т.е. дизайн один меняется название, содержание текстов, шрихкоды, часть серий нужно разработать на основе уже готовых иллюстраций (заглавные изображения на обложку). На часть обложек были разработаны макеты, но были утеряны исходники, нужно сделать что-то похожее. Некоторые обложки на формат CD и DVD. Прилагаю примерные варианты полиграфии. Сроки на основную работу неделя + на доводки в неспешном режиме еще неделя. Бюджет 5000 руб.