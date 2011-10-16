Визитки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен28 заявок348 просмотров

Разработать визитку для фирмы, в стиле сайта, его цветов.

Вне тендера предложения не рассматриваются.

14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alena_altunina
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Елена с первого попадания сделала всё так, что всем моим коллегам понравилась выполненая работа. Это ли не критерий способностей Елены? ) Рекомендую обращаться.
Евгений спасибо за сотрудничество. Давно я здесь не встречала таких как вы:) 10+10) обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

alena_altunina
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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