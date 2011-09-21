Необходимо разработать карту автомобильных дорог для сети автозаправочных станций. А так же подобрать или разработать инфоблоки, полезные для водителей. Например такие как: адреса и контакты представительств компании, таблица штрафов, обозначения кодов регинов на укр ...
Дизайн рекламы пейнтбола А4
Необходимо создать дизайн рекламы пейнтбольного клуба для размещения в журнале. Размер А4. Логотип и рекламный текст будут предоставлен.
ВАЖНО: срок сдачи в печать 23.09. в 15:00 (МСК)
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