Дизайн визитки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен59 заявок2073 просмотра
#1$30

Добрый день!

Приглашаю принять участие в конкурсе по созданию нового дизайна визиток.

Подробно в приложении.

14 лет назад
ekaterina27
Екатерина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Победитель конкурса

343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#1
Отличная работа! Оперативное исполнение. Результатом очень довольна.
Был рад принять участие в конкурсе по созданию дизайна визиток, для фирмы "ЗВЕНО". Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#1

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