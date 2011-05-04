ekaterina27

Необходимо поставить код Livetex на сайт.
Прочее2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо поставить код Livetex на сайт.
Добрый день! На имеющемся изображении требуется перевести все шрифты в кривые, файл в приложении.
Добрый день! Приглашаю принять участие в конкурсе по созданию нового дизайна визиток. Подробно в приложении.
Добрый день! Приглашаю принять участие в конкурсе по созданию логотипа для рабочих футболок. Подробно в приложении.
Добрый день! Приглашаю принять участие в конкурсе по созданию элементов фирменного стиля: • Фирменные бланки; • Изображение с использованием логотипа для рабочей одежды; • Изображение для корпоративных футболок. Подробная информация в приложении.