ekaterina27

Екатерина ekaterina27

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
343N1043
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки
Был рад принять участие в конкурсе по созданию дизайна визиток, для фирмы "ЗВЕНО". Спасибо!!!
Отличная работа! Оперативное исполнение. Результатом очень довольна.
Ответный отзыв
Karl-ukral
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа
Очень приятно было поработать! Спасибо за интерессный проект!
Отличная работа ! Точное понимания задания, безупречное оперативное исполнение! Довольна результатами!
Ответный отзыв