anat0lich

Дёмин anat0lich

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анимация мульт-героев

    Необходимо анимировать и встроить в видеоряд мульт-героев.  Хронометраж 15 сек.  Просчитайте, пожалуйста отдельно 2D и 3D анимацию. И отдельно посчитайте готовых героев в кривых и заново отрисованных по иллюстрациям.  С чем ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация логотипа

    $50

    Имеется логотип, необходимо эффектное появление лого + информация (название и адрес сайта), возможно звук. эффекты.

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание логотипа компании

    $100

    Требуется создать логотип. Сфера деятельности - видеография. Есть идея лого, нужна качественная реализация. Среди пожеланий - сохранить цветовое решение, лаконичность знака, хорошая читабельность шрифтов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание дизайна сайта (видео-порфолио)

    Нужен дизайн сайта для видео-портфолио. 2-3 странички: логотип, контакты, видео. Современно, креативное оформление. От вас: стоимость, сроки, примеры работ. Желательно в виде ссылки на сайт. Спасибо.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание дизайна визитки.

    $30

    Необходимо разработать дизайн визитки для видеографа (видеооператора). Имеется логотип. Хочется нестандартного творческого подхода к работе. Дополнительная оплата за креативный слоган (не обязательно).

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип видеографа (видеооператора)

    $50

    Необходимо разработать логотип для размещения на авторском видео и полиграфии. В основе логотипа имя: Artem Demin и мелко слоган: видеосъемка ваших счастливых моментов (возможны более короткие варианты) или просто ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа компании
Отлично отработали! Четко поставленная задача, абсолютное понимание творческого процесса, своевременная оплата. Хотел бы работать с этим заказчиком снова.
Приятно иметь дело с профессионалом. Работа была сделана быстро и качественно. Обязательно продолжим сотрудничать с Егором. Рекомендую.
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Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип видеографа (видеооператора)
Артём отличный заказчик! Всегда на связи, ответственный, внимательный, оплатил работу достойно и во время! Очень приятно было работать!
Отличный специалист, хороший человек. Оксана, спасибо за логотип, все сделано быстро и качественно. С вами приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Kostya1985
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип видеографа (видеооператора)
Культурный, адекватный заказчик. Был рад сотрудничеству !..!
Спасибо за работу, Константин, вы большой профессионал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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