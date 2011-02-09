Необходимо анимировать и встроить в видеоряд мульт-героев. Хронометраж 15 сек. Просчитайте, пожалуйста отдельно 2D и 3D анимацию. И отдельно посчитайте готовых героев в кривых и заново отрисованных по иллюстрациям. С чем ...
- Анимация2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Имеется логотип, необходимо эффектное появление лого + информация (название и адрес сайта), возможно звук. эффекты.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создать логотип. Сфера деятельности - видеография. Есть идея лого, нужна качественная реализация. Среди пожеланий - сохранить цветовое решение, лаконичность знака, хорошая читабельность шрифтов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется довести до ума имеющийся логотип. Есть картинка, нужно добавить к ней текстовую информацию (сайт, слоган).Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Необходимо изготовить элементарный сайт на флеше. Есть пример, нужно повторить дизайн и функционал.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта для видео-портфолио. 2-3 странички: логотип, контакты, видео. Современно, креативное оформление. От вас: стоимость, сроки, примеры работ. Желательно в виде ссылки на сайт. Спасибо.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть логотип видеооператора. Необходимо сделать анимированную заставку.Анимация20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо озвучить пролог к фильму. Четыре строчки. Мужской голос. Баритон, бас.Озвучивание6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо разработать дизайн визитки для видеографа (видеооператора). Имеется логотип. Хочется нестандартного творческого подхода к работе. Дополнительная оплата за креативный слоган (не обязательно).Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для размещения на авторском видео и полиграфии. В основе логотипа имя: Artem Demin и мелко слоган: видеосъемка ваших счастливых моментов (возможны более короткие варианты) или просто ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен14 лет назад