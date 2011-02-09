Необходимо анимировать и встроить в видеоряд мульт-героев. Хронометраж 15 сек. Просчитайте, пожалуйста отдельно 2D и 3D анимацию. И отдельно посчитайте готовых героев в кривых и заново отрисованных по иллюстрациям. С чем ...