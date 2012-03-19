Изготовить сайт-портфолио на flash

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изготовить элементарный сайт на флеше. Есть пример, нужно повторить дизайн и функционал.

12 лет назад
anat0lich
Дёмин 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Uber
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$100
5 дней
  • Похожие заказы

  • Сайт туристической тематики

    $500

    Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ". Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых. CMS Joomla (даю предпочтение). От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ. Задавайте вопросы, отвечу. Бюджет не "космос", с конторами не работаю. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    сайт виртуальная копия торгового центра с большим количеством магазинов и возможностью общения покупателей и продавцов (социальная сеть) ссылка для скачивания тз http://files.mail.ru/45MC4U

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать сайт-тест с подключённым биллингом

    $100

    Требуется создать сайт "тест на интуицию" с подключённым биллингом. Домен уже создан и зарегистрирован на хостинге spaceweb. Также уже есть регистрация на сайте https://smsdostup.ru (биллинг). Текст самого теста имеется. Нужно создать сайт, подключить к биллингу ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание блога для стоматологов на ucoz

    Нужен дизайн и структура блога на юкозе. В блоге должны быть разные категории добавляемых новостей, возможность их добавления и редактирования в дальнейшем(категорий). Категорий приблизительно штук 20-25. Блог только для стоматологов, не для пациентов. И еще ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта по заказу студентческих работ.

    Сайт визитка, без формы заказа, разделы Главная, гарантии, вакансии, прайс, услуги, цены, способы оплаты, новости (вывод трех последних новостей кратко на каждой странице. Для наполнения можно добавить разделы Дипломные работы, курсовые работы, рефераты, диссертации ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен сайт для компании посредника

    $2500

    Нужен сайт для компании-посредника. компания занимается покупкой и доставкой товаров с США и КНР. нужно вытаскивать по запросу контент с Ebay.com и Taobao.com Ориентироваться можно на сайты типа ruebay.ru (для ebay.com) и rutaobao.com (для taobao.com) короче нужно ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта по недвижимости.

    Создание сайта по недвижимости. Здравствуйте! Нужен сайт по недвижимости, примерно как в PDF, готов рассмотреть варианты, Примерные ТУ, База недвижимости Подскажите как реализовать базу недвижимости? Алгоритм Внешний вид: (Примерно как в pdp) ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад