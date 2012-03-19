Нужен сайт для компании-посредника. компания занимается покупкой и доставкой товаров с США и КНР. нужно вытаскивать по запросу контент с Ebay.com и Taobao.com

Ориентироваться можно на сайты типа ruebay.ru (для ebay.com) и rutaobao.com (для taobao.com)

короче нужно показывать то же что на сайтах источниках. но по моим правилам. весь контент мне перегружать не нужно.

+ движок с модерацией(админкой) + дизайн

+ детальная спецификация + wareframe+ googlletranslate online (китайский и англ.)

предоплата возможно только если вы живете в новосибе, москве, алматы или бишкеке. либо в любом другом месте но только системой "БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА".

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skype: s.goutsal

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