Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ".

Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых.

CMS Joomla (даю предпочтение).

От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ.

Задавайте вопросы, отвечу.

Бюджет не "космос", с конторами не работаю.

Схема оплаты: 30% за увиденный дизайн (PSD - исходники), 30% - за натяжку и установку на хостинг, 40% - после тестирования сайта.

Предпочтение фрилансерам из Украины (предпочитаю платить через Приватбанк на карту).

Приблизительная цена проекта - от 300 у.е.

ГЛАВНОЕ!!! САйт не туристической компании, а информационный портал о туризме.