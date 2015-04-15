Сайт туристической тематики

$500
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок318 просмотров
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Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ".

Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых.

CMS Joomla (даю предпочтение).

От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ.

Задавайте вопросы, отвечу.

Бюджет не "космос", с конторами не работаю.

Схема оплаты: 30% за увиденный дизайн (PSD - исходники), 30% - за натяжку и установку на хостинг, 40% - после тестирования сайта.

Предпочтение фрилансерам из Украины (предпочитаю платить через Приватбанк на карту).

Приблизительная цена проекта - от 300 у.е.

ГЛАВНОЕ!!! САйт не туристической компании, а информационный портал о туризме.

12 лет назад
v2010
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
beasom
Саша 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$250
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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