Создание сайта по недвижимости. Здравствуйте! Нужен сайт по недвижимости, примерно как в PDF, готов рассмотреть варианты, Примерные ТУ, База недвижимости Подскажите как реализовать базу недвижимости? Алгоритм Внешний вид: (Примерно как в pdp) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ".
Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых.
CMS Joomla (даю предпочтение).
От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ.
Задавайте вопросы, отвечу.
Бюджет не "космос", с конторами не работаю.
Схема оплаты: 30% за увиденный дизайн (PSD - исходники), 30% - за натяжку и установку на хостинг, 40% - после тестирования сайта.
Предпочтение фрилансерам из Украины (предпочитаю платить через Приватбанк на карту).
Приблизительная цена проекта - от 300 у.е.
ГЛАВНОЕ!!! САйт не туристической компании, а информационный портал о туризме.
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