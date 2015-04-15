beasom

Саша beasom

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов под ключ

Наши специалисты разрабатывают не уникальный дизайн, и логотипы, а лицо компании которое своими выразительными чертами будет выделять вас среди остальных конкурентов в глазах потребителей.

Создание сайтов CMS Joomla

Разработка логотипов и фирменного стиля

Поддержка и продвижение

Отзывы заказчиков

v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Сайт туристической тематики
Joomla
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Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 3 дней
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Интернет-магазины
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от $200
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