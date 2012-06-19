Web-design & Web-программирование

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок184 просмотра
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Требуется простой сайт "под ключ" на 10 страниц под бесплатный движок (например, джумла).

С Вас уникальный, качественный дизайн, верстка, наполнение (тексты для наполнения предоставляются). Также необходима FrontPage для администратора.

Тематика - служба доставки (курьерская служба). Макеты будут сравниваться с этим сайтом: http://www.ekb-dostavka.ru/ Макет должен быть как минимум не хуже.

Макет дизайна перед оплатой обязательно.

12 лет назад
LORD339
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$600
30 дней
Отзыв пишется для тех пользователей, перед которыми стоит вопрос выбора исполнителя. Совсем недавно такой выбор стоял перед нашим коллективом и мной в частности. Выбор был не легок, поскольку не так часто пользуемся подобными сервисами. Марина подробно ответила на все наши вопросы, которые необходимо было понять, прежде чем выбрать исполнителя. Ответы ее были наиболее информативные и дружественные. Выбор был сделан в ее пользу. О чем мы в будущем нисколько не пожалели. Марина подходит к вопросам профессионально, в своей теме действительно разбирается. Сроки соблюдаются. В нужный момент даются дельные советы и комментарии. Результат полностью удовлетворил. В общении человек очень приятный. Одним словом - профессионал!!! В заключении подведу итог: если перед Вами стоит выбор и вы сомневаетесь - выбирайте Игнатову Марину и вы не пожалеете! Спасибо большое Марина за Вашу работу. В следующий раз обязательно обратимся к Вам снова!
Хочу сказать огромное спасибо Сергею за возможность реализации его проекта, который потребовал как знаний дизайна, так и программирования. Заказчик в нескольких словах ТЗ смог четко сформулировать задачу. Сотрудничество с Сергеем оставило после себя только положительные эмоции: интересный проект и своевременная оплата. Сергей! Желаю развития Вашего бизнеса и побольше довольных клиентов.
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