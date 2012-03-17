Нужно написать автосерфинг

$500
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка140 просмотров
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нужно, что бы автосёрфинг проходил вне браузера, т.е. пользователь скачивал программу, устанавливал её и с помощью её проссматривал сайты. хотя если найдёте другие способы подмены реферера, то можно что бы и через браузер шёл сёрф

что бы было 3 уровня аккаунтов на время, что можно было изменить реферер на желаемый, покупка кредитов, пользователь может использовать кредиты только на рекламу, реферальная система, проверка сайта на вирусы онлайн

пример такого сёрфинга могу показать.

За подробностями в аську 57-63-58

12 лет назад
igor-barchuck
Игорь 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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