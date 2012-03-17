Нужно написать автосерфинг

Требуется разработка сайтов на shop script, joomla. На постоянную основу, желательно с Украины. Обязательно наличие своего хостинга, отчетность проекта, онлайн ежедневно в скайпе. писать в скайп webproject3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно, что бы автосёрфинг проходил вне браузера, т.е. пользователь скачивал программу, устанавливал её и с помощью её проссматривал сайты. хотя если найдёте другие способы подмены реферера, то можно что бы и через браузер шёл сёрф
что бы было 3 уровня аккаунтов на время, что можно было изменить реферер на желаемый, покупка кредитов, пользователь может использовать кредиты только на рекламу, реферальная система, проверка сайта на вирусы онлайн
пример такого сёрфинга могу показать.
За подробностями в аську 57-63-58
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