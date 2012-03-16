Создать сайт развлекательной тематики.

Нужен сайт под "ключ" - Интернет магазин по продаже рекламы в СМИ (газеты. журналы) и прочее. Примеры: http://www.reklama-online.ru http://shop.d-mir.ru Под любую удобную для Вас CMS. ТЗ - по сайту прикладываю, по дизу - выбранному исполнителю. Выполнение в быстрые ...
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Нужен вот такой сайт. Сделал макет в экселе, жмите некоторые иконки, они будут активные.
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