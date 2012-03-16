Создать сайт развлекательной тематики.

$700
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок209 просмотров
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Нужен вот такой сайт. Сделал макет в экселе, жмите некоторые иконки, они будут активные.

12 лет назад
braun1975
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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