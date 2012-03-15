Создание интернет-магазина одежды

Требуется создать интернет магазин "под ключ" аналогичный www.mix7ya.ru.

Необходимо: простота добавления товара и его учет.

Нужна 100% копия всего функционала данного сайта www.mix7ya.ru с другим оригинальным дизайном.

Обратите внимание на фильтр в каталоге, как работает просмотр изображений, статус склад(в наличии, временный резерв и зарезервировано), раздел скидки и распродажа, плюс обязательно подключение систем оплаты. Также максимально удобная административная панель для работы с каталогом(от 1500 до 20000 наименований) и клиентской базой.

+ размещение на хостинге, оптимизация и регистрация в поисковых системах.

Оплата: банковские карты, qiwi, rbk, webmoney, yandex-деньги.

Указывайте сроки, цену и cms!