Создание интернет-магазина одежды

Необходим простой сайт с дизайном "аля I-Phone" с использованием php, javascript, ajax. На главной странице предлагается выбор опросника, после чего происходит переход на сам опрос. Необходимо так же подключить биллинг и другие системы оплат. Обсуждение проекта - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет магазин "под ключ" аналогичный www.mix7ya.ru.
Необходимо: простота добавления товара и его учет.
Нужна 100% копия всего функционала данного сайта www.mix7ya.ru с другим оригинальным дизайном.
Обратите внимание на фильтр в каталоге, как работает просмотр изображений, статус склад(в наличии, временный резерв и зарезервировано), раздел скидки и распродажа, плюс обязательно подключение систем оплаты. Также максимально удобная административная панель для работы с каталогом(от 1500 до 20000 наименований) и клиентской базой.
+ размещение на хостинге, оптимизация и регистрация в поисковых системах.
Оплата: банковские карты, qiwi, rbk, webmoney, yandex-деньги.
Указывайте сроки, цену и cms!
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