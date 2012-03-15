Доброго.

Требуется сайт на Joomla с ЧПУ на sef. Есть psd.

УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И СРОК!

В верху меню

Главная - главная

О компании - статичная

Услуги - статичная

Контакты - статичная

Материалы - листинг статей

Партнерам - статичная

Новости - листинг новостей

На главной о компании, это показывает отдельный текст, не из страницы о компании.

Опрос - это опрос, под ними фотогаллерея.

География услуг - это ссылки на статичный страницы

Новости отрасли - это одна лента новостей

Новости предприятия - вторая лента новостей.

Внутренняя страницы выглядит так как главная, но вместо География услуг туда идет белый блок опросов, а остальное место уже занимают тексты.