Приватный проект для Sidnev-co

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок254 просмотра
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Приватный проект для Сиднев Владислав Sidnev-co. Создание и продвижение сайта "под ключ"

12 лет назад
xodapi
Сергей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Sidnev-co
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-5)
12 лет назад
$1000
120 дней
Ждал выполнения проекта месяц, создания сайта под ключ, сделал предоплату, от СБС отказался Вячесла Сиднеев, мотивировав необходимостью покупки ссылок и оплаты работы копирайтеров, не получил даже семантического ядра, теперь месяц жду воврата денег, в неделю по небольшой части. Многократо нарушил сроки, которые сам установил. Особо "понравился" ответ после недели отсутсвия результатов- сегодня выходной. Делайте выводы. А я жду возврата 180000 р.