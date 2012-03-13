Нужно создать аналог http://www.seosprint.net/ , но немного с другим функционалом!!!
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Всем привет. Необходимо разработать интернет–магазин офисных товаров. Хотелось бы узнать примерную цену без учета разработки дизайна.
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