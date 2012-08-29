Добрый день, нужно Создание сайта на 1с-Битрикс и только на Битрикс, другое не рассматриваю. прошу Вас не тратить наше общее время.

Сайт минимальный делиться на 2 части.

часть первая – сайт для рекламного агенства. - Перенос уже существующий сайт на Битрикс.

описание модули

- статьи

- обратная связь

- баннеры

- онлайн заказ

часть вторая – сайт для театральная афиша

- статьи

- обратная связь

- баннеры

- онлайн заказ

Сайт простой есть редакция Стандарт . жду ваши сроки и цены.

Дизайн для первого сайта есть, хостинг тоже есть

Оплата по сдаче проекта